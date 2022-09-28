Из «голой» звезды в экстрасенсы: судьба Колкуновой в Америке поразит россиян

Отсутствие актерского образования не помешало Александре Колкуновой построить довольно заметную карьеру. Ее дебютом стала роль в фильме 1985 года «Танцы на крыше». А спустя 3 года она уже снялась сразу в трех лентах — «Запомните меня такой», «Мужские портреты» и «Сын».

Актриса была востребована и в начале 90-х, когда в киноиндустрии начался упадок. Режиссеры всеми силами пытались сделать работы интереснее для зрителей, поэтому начали добавлять в сюжет довольно пикантные сцены. Не все звезды соглашались обнажаться в кадре, а вот Колкунова была не против откровенных эпизодов. Этим и начали пользоваться режиссеры. В таких лентах, как «Мир в другом измерении», «Алмазы шаха» или «Фанат 2», Александра появлялась в кадре без одежды.

Такая легкомысленность не испортила ее репутацию. К тому же актриса затем отметилась драматическими ролями в картине «Ночные забавы» и в мини-сериале «Ермак». И хотя ее карьера только начала набирать серьезные обороты, Колкунова внезапно решила перестать сниматься. В 1990-х она вышла замуж за американского бизнесмена и эмигрировала вместе с ним в США. И хотя впоследствии брак распался, Колкунова предпочла не возвращаться в Россию.

Она нашла себе довольно неожиданное призвание: увлекшись экстрасенсорикой, Александра обнаружила у себя магические способности. Теперь бывшая актриса управляет несколькими «колдовскими» салонами в Америке и Канаде.