Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить

21 ноября 2025 14:44
В противном случае, получим пресный пересказ книги.

Когда в 2001 году вышел первый фильм о Гарри Поттере, миллионы зрителей по всему миру были очарованы магическим миром Хогвартса. Однако поклонники книг сразу заметили: адаптация оставила за кадром множество деталей, которые делали текст Дж. К. Роулинг насыщенным и живым.

От пропущенных сцен с семьей Дурслей до отсутствия продуманной защиты Философского камня – фильм сосредоточился на ключевых событиях, пожертвовав многими «маленькими чудесами» оригинала.

Сегодня, когда HBO готовит сериал по первой книге, есть шанс вернуть все это на экраны.

Скрытые подробности Дурслей и магического мира

В фильме открывающая сцена с Гарри в чулане под лестницей и его первые письма из Хогвартса показаны упрощенно. В книге же Вернон Дурсль сталкивается с радостными волшебниками на улицах Лондона, что подчеркивает его страх и неприязнь к магии.

Кроме того, Гарри возвращается к Дурслям после визита в Косой переулок, а семья даже сопровождает его на станцию Кингс-Кросс – детали, которые были вырезаны. Эти сцены углубляют драму и показывают, как магический мир постепенно вторгается в жизнь Гарри.

Пивз и шутки братьев Уизли

В книге присутствует Пивз – озорной полтергейст, устраивающий хаос в Хогвартсе. Его веселые и опасные проделки полностью отсутствуют в фильме, хотя сцена была снята.

Пропала и зимняя шалость Фреда и Джорджа, которые метали заколдованные снежки в профессора Квиррелла, что добавляло бы юмора и живости миру школы. Эти детали делают школу Хогвартс более многослойной, а атмосферу – настоящей.

Магические испытания и хитрости профессоров

Финальные испытания, через которые проходят Гарри, Рон и Гермиона, в фильме также упрощены. В книге на пути к камню их ждали дополнительные препятствия: загадки, ловушки и даже заклинания, подготовленные профессорами.

Например, Снейп охранял Философский камень с помощью загадки с зельями. Такие сцены показывают ум и смекалку героев, а также дают глубину преподавательскому составу Хогвартса, который в фильме представлен скорее как фоновый декор.

Подарки и мелочи, которые создают атмосферу

В фильме ограничились лишь подарками на Рождество от Хагрида и свитером от миссис Уизли, но в книге Гарри получает еще флейту, шоколадные лягушки и мелочи от других персонажей.

Эти маленькие детали, которые кажутся незначительными, на самом деле создают ощущение полноценного мира, где волшебство пронизывает повседневную жизнь.

Новый сериал как шанс восстановить мир Роулинг

HBO теперь имеет уникальную возможность: не просто адаптировать сюжет, но и вернуть все, что было упущено в фильме.

Сцены с Дурслями, Пивз, зимние шалости Уизли, дополнительные испытания и многочисленные мелочи – всего этого хватит на отдельный полноценный фильм.

Новый сериал может показать Хогвартс во всей его многогранности, включая комические, драматические и магические детали, которые в свое время пришлось сократить ради большого экрана.

Лишь в этом случае сериал станет не рядовым пересказом книги, а настоящим праздником для поклонников, давая возможность увидеть каждую деталь, о которой читатели мечтали почти два десятка лет.

Ранее мы писали: Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Алексей Плеткин
