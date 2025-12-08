Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

8 декабря 2025 08:56
Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

Нужно просто нарезать ключевой ингредиент и отправить в духовку.

В сериале «Великолепный век» нам показали не только интриги гарема, но и изысканные вкусы его обитателей. Мы знаем, что Хюррем Султан обожала крепкий кофе и нежное мясо перепёлок.

Но была у неё и ещё одна гастрономическая слабость – айва со взбитыми сливками. Этот десерт – идеальный компромисс для тех, кто хочет почувствовать себя султаншей, не устраивая многочасовые кулинарные подвиги.

С кофе всё понятно, а с перепелками – нужно возиться. А вот айва со сливками – это волшебство, которое творится на кухне за полчаса. И пусть вас не смущает айва: в сезон (осень-зима) она стоит недорого, а по своему эффекту даст сто очков вперёд привычным яблокам.

После запекания её терпкая плотная мякоть превращается в нежный, сладкий, ароматный джем с розоватым оттенком — настоящее дворцовое угощение.

Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

Что нужно (на 2-3 порции):

  • айва – 2 крупные или 3 средние шт.;
  • сахар – 3-4 ст. л. (или по вкусу);
  • сливочное масло – 20-30 г;
  • вода – примерно ½ стакана;
  • сливки для взбивания (не менее 33%) – 200 мл;
  • сахарная пудра — 1-2 ст. л.;
  • пряности (по желанию) — 1 звёздочка бадьяна или щепотка молотой корицы.
Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

Пошаговая инструкция:

Тщательно вымойте айву. Разрежьте каждую пополам вдоль и вырежьте сердцевину с косточками. Кожицу можно не удалять – после готовки она все равно станет мягкой и сойдет сама.

В огнеупорную форму для запекания выложите половинки айвы срезом вверх. В каждую сердцевинку положите по маленькому кусочку сливочного масла (≈¼ чайной ложки) и присыпьте сахаром. Если используете пряности, добавьте в каждую половинку по крошечному кусочку бадьяна или щепотке корицы.

Аккуратно налейте на дно формы воду, чтобы она покрывала его примерно на 1 см. Это не даст айве высохнуть и превратится в ароматный сироп.

Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40-50 минут. Проверяйте готовность ножом: айва должна стать совершенно мягкой, как спелая груша, а сверху появиться лёгкий румянец.

Пока айва запекается, охладите сливки и глубокую миску (так они взобьются лучше). Взбивайте сливки миксером на средней скорости, постепенно добавляя сахарную пудру, до образования устойчивых, но нежных пиков.

Дайте айве немного остыть. Подавайте каждую тёплую половинку на тарелке, щедро увенчав её шапкой взбитых сливок. Обязательно полейте всё ароматным сиропом, который образовался на дне формы.

Приятного аппетита и пусть ваш вечер будет великолепным!

Ранее мы писали: «Была неправа, каюсь»: россиянка годами плевалась от турдизи, но посмотрела эту драму и резко переобулась (и речь не про «Великолепный век»)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Читать дальше 8 декабря 2025
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте Читать дальше 6 декабря 2025
«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц «А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше