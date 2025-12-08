Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут

Нужно просто нарезать ключевой ингредиент и отправить в духовку.

В сериале «Великолепный век» нам показали не только интриги гарема, но и изысканные вкусы его обитателей. Мы знаем, что Хюррем Султан обожала крепкий кофе и нежное мясо перепёлок.

Но была у неё и ещё одна гастрономическая слабость – айва со взбитыми сливками. Этот десерт – идеальный компромисс для тех, кто хочет почувствовать себя султаншей, не устраивая многочасовые кулинарные подвиги.

С кофе всё понятно, а с перепелками – нужно возиться. А вот айва со сливками – это волшебство, которое творится на кухне за полчаса. И пусть вас не смущает айва: в сезон (осень-зима) она стоит недорого, а по своему эффекту даст сто очков вперёд привычным яблокам.

После запекания её терпкая плотная мякоть превращается в нежный, сладкий, ароматный джем с розоватым оттенком — настоящее дворцовое угощение.

Что нужно (на 2-3 порции):

айва – 2 крупные или 3 средние шт.;

сахар – 3-4 ст. л. (или по вкусу);

сливочное масло – 20-30 г;

вода – примерно ½ стакана;

сливки для взбивания (не менее 33%) – 200 мл;

сахарная пудра — 1-2 ст. л.;

пряности (по желанию) — 1 звёздочка бадьяна или щепотка молотой корицы.

Пошаговая инструкция:

Тщательно вымойте айву. Разрежьте каждую пополам вдоль и вырежьте сердцевину с косточками. Кожицу можно не удалять – после готовки она все равно станет мягкой и сойдет сама.

В огнеупорную форму для запекания выложите половинки айвы срезом вверх. В каждую сердцевинку положите по маленькому кусочку сливочного масла (≈¼ чайной ложки) и присыпьте сахаром. Если используете пряности, добавьте в каждую половинку по крошечному кусочку бадьяна или щепотке корицы.

Аккуратно налейте на дно формы воду, чтобы она покрывала его примерно на 1 см. Это не даст айве высохнуть и превратится в ароматный сироп.

Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40-50 минут. Проверяйте готовность ножом: айва должна стать совершенно мягкой, как спелая груша, а сверху появиться лёгкий румянец.

Пока айва запекается, охладите сливки и глубокую миску (так они взобьются лучше). Взбивайте сливки миксером на средней скорости, постепенно добавляя сахарную пудру, до образования устойчивых, но нежных пиков.

Дайте айве немного остыть. Подавайте каждую тёплую половинку на тарелке, щедро увенчав её шапкой взбитых сливок. Обязательно полейте всё ароматным сиропом, который образовался на дне формы.

Приятного аппетита и пусть ваш вечер будет великолепным!

