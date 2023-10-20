Из гадкого утенка в принца: глазам не поверите, увидев немца из «Хрустального» в молодости

Николай Шрайбер сегодня один из самых востребованных актеров российского кино. Пожалуй, этому поспособствовал не только его талант, но и маскулинная внешность, притягательная для женщин. И это тот случай, когда годы идут только на пользу.

В молодости мачо, которому сегодня 41 год, принцем не был. Скорее он был похож на гадкого утенка. Свою актерскую карьеру начинал не с кино, а с театральных подмостков. Театру немец из сериала «Хрустальный» отдал 15 лет.

На экраны Шрайбер никогда не стремился. Все получилось само собой. В Ярославль, где он жил и работал, часто приезжали столичные киношники и приглашали на эпизодические роди местных артистов. Николай попал в их число — так все и закрутилось.

При этом поначалу знаменитости давали однотипных персонажей из-за черт его лица, которые словно были вырублены топором. Шрайбер со своим ростом в 196 см играл преступников и громил. Но со временем он менялся, да и полученный опыт съемок способствовал переходу к новым амплуа.