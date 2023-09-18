Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: вредина с косичкой из «Ералаша» выросла роковой красавицей

Мария Рыбакова стала звездой «Ералаша» совершенно случайно. Девочка пришла на пробы в короткометражку «Смерть пионерки», но получила отказ: жизнерадостная юная актриса оказалась слишком позитивной. Но Маша не растерялась и заглянула в соседний павильон, где снимали киножурнал. Там ее улыбчивость пришлась как раз к месту.

Рыбаковой в «Ералаше» доверяли роли самых вредных девчонок. Ее героини были пронырливыми ябедами и всегда попадали в неприятные ситуации. Но зрители просто обожали задорную артистку с ямочками на щеках.

К сожалению, после окончания съемок в киножурнале у девушки не сложилась карьера актрисы. Мария училась в ГИТИСе, но предпочла заниматься продюсированием и режиссурой. И зря, ведь с такой внешностью она могла бы стать звездой любого сериала. Рыбакова выросла в прекрасную девушку, которая может сразить своей красотой любого мужчину.