Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)

Поклонники сериала «Клон» недоумевали, почему на роль дочери Жади выбрали такую некрасивую девочку. Хадижу сыграла 10-летняя Карла Диас. Сегодня ее не узнать.

Из гадкого утенка она превратилась в прекрасного лебедя. Актрисе 32 года. Она стала стройной яркой блондинкой — такое преображение поражает.

«Раньше была дурнушкой, а сейчас красивая», «Стала очень похожа на миллионы других девушек», «Определенно, лучше выглядит, чем в детстве», — пишут интернет-пользователи.

Звезда не забросила актерскую карьеру, напротив, на этом поприще она делает большие успехи. Знаменитость продолжает сниматься в сериалах и фильмах. Кроме того, появляется в рекламных роликах и является лицом нескольких косметических брендов.

О личной жизни экранная наследница Джованны Антонелли не распространяется. Поклонники уверены, что пока она не нашла свое счастье, поэтому все время уделяет работе.