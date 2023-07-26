Из фильма ужасов: улыбка Пугачевой до работы стоматолога шокирует
Примадонна была совсем не такой, как сейчас.
Мода на безупречную сверкающую улыбку пошла из Голливуда. Пока заокеанские артисты вовсю с этим экспериментировали и искали новые методы отбеливания зубов, их советские коллеги довольствовались тем, что есть.
Жертвой «антиголливудской» улыбки стала сама Алла Пугачева. И речь не о щербинке, придававшей певице изюминку. В начале 80-х весь СССР обсуждал ее странные нижние зубы, между которыми были огромные расстояния. Это придавало Пугачевой пугающий и даже жутковатый вид.
Саму Аллу Борисовну ее особенность поначалу ничуть не смущала. Однако во время съемок фильма «Женщина, которая поет» режиссер все-таки попросил артистку надеть капу. Он хотел, чтобы она походила на голливудскую диву.
А первые зубные импланты Алла Борисовна вставила в 90-х. Она обратилась к шведскому специалисту и отдала ему 100 тысяч евро за красоту. С тех пор Пугачева забыла, что такое устрашающие расстояния между зубами.
Пользователи Сети были в шоке, увидев архивные фото Примадонны. Трудно поверить, что эта жутковатая особенность не помешала ее карьере.
«Страшно даже смотреть на такое, «Как пациент психушки из какого-нибудь фильма ужасов», — написали интернет-пользователи.