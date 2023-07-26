Из фильма ужасов: улыбка Пугачевой до работы стоматолога шокирует

Примадонна была совсем не такой, как сейчас.

Мода на безупречную сверкающую улыбку пошла из Голливуда. Пока заокеанские артисты вовсю с этим экспериментировали и искали новые методы отбеливания зубов, их советские коллеги довольствовались тем, что есть.

Жертвой «антиголливудской» улыбки стала сама Алла Пугачева. И речь не о щербинке, придававшей певице изюминку. В начале 80-х весь СССР обсуждал ее странные нижние зубы, между которыми были огромные расстояния. Это придавало Пугачевой пугающий и даже жутковатый вид.

Саму Аллу Борисовну ее особенность поначалу ничуть не смущала. Однако во время съемок фильма «Женщина, которая поет» режиссер все-таки попросил артистку надеть капу. Он хотел, чтобы она походила на голливудскую диву.

А первые зубные импланты Алла Борисовна вставила в 90-х. Она обратилась к шведскому специалисту и отдала ему 100 тысяч евро за красоту. С тех пор Пугачева забыла, что такое устрашающие расстояния между зубами.

Пользователи Сети были в шоке, увидев архивные фото Примадонны. Трудно поверить, что эта жутковатая особенность не помешала ее карьере.