Из фильма «Москва слезам не верит» вырезали час пикантных сцен: что скрыли от зрителей

Оскарносная картина «Москва слезам не верит» навсегда вошла в историю советского кино. За рубежом ленту приняли бурными овациями, что стало неожиданностью для советских критиков и зрителей. Но работа Владимира Меньшова отличилась не только этим.

Режиссеру удалось протащить в фильм несколько пикантных сцен. Например, утренний танец Саши с раздеванием, а также эпизоды, где Катерина принимает душ и лежит на тахте с Гошей. Но изначально картина содержала куда больше «клубнички».

Во второй части Тихомирова встречается с любовником в его квартире. Меньшов снял чересчур откровенную по тем временам сцену, где герои бросаются друг другу в объятия и спешно избавляются от одежды.

«Ничего крамольного не было, кроме страстного поцелуя и бурного раздевания», — признавался позднее режиссер.

Однако худсовет посчитал такое зрелище слишком непристойным. Цензоры писали, что от этой сцены ужаснулся бы любой. Также они попросили сократить слишком жаркий эпизод, где Рудик соблазняет Катю в квартире академика. В общей сложности из фильма вырезали час хронометража.