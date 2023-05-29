Из фильма «Девчата» вырезали все сцены с этой актрисой: мы многое потеряли

В фильме «Девчата» снялись многие талантливые актрисы, но увидел зритель не всех. Ряд эпизодов с одной из артисток режиссер картины неожиданно решил пустить под нож.

«Жертвой» стала Тамара Носова. Звезда воплотила уволенную за аморальное поведение повариху, на смену которой и пришла Тося Кислицына. По сюжету героини не питали друг к другу симпатии и в одной из сцен даже подрались друг с другом прямо в столовой.

Зрители многое потеряли из-за поступка Юрия Чулюкина, но кинодел решил, что без Носовой его картина получится лучше. Нельзя исключать, что между артисткой и постановщиком случился конфликт, и он попросту отомстил знаменитости. Другая версия гласит, что Тамара Макаровна играла слишком хорошо и затмевала своим талантом Надежду Румянцеву, а ведь именно ей нужно было оставаться в ленте главной героиней.