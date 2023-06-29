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Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей

29 июня 2023 13:30
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей

Стилисты проекта не справились с задачей.

На проект «Модный vs Народный» герои приходят, чтобы раскрыть свои достоинства, стать привлекательнее и увереннее. С такой же целью обратилась к стилистам 47-летняя Ирина. Женщина всю жизнь работала в МЧС и привыкла к простой форменной одежде. На шоу она надеялась найти более женственный стиль и раскрыть свою красоту.

Задача казалась простой: у Ирины отличная фигура и густые длинные волосы. Но, на удивление зрителей, ни народные стилисты, ни модные эксперты не смогли справиться с поставленной задачей.

Несмотря на новую прическу и красивый макияж, Ирина из фигуристой красавицы превратилась в тучную женщину размера «плюс». Стилисты одевали ее в просторные куртки и свитера, что лишь испортило ее природный силуэт «песочные часы».

Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей

Хотя запрос Ирины не был удовлетворен, кажется, она осталась довольна преображением. Позитивная героиня искренне радовалась новым образам.

Фото: кадры из телепередачи «Модный vs Народный», GlobalLookPress
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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