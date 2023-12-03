Из этой популярной пасты в СССР готовили 18 блюд: теперь днем с огнем не сыщешь

В Советском Союзе существовал дефицит. За товарами первой необходимости порой приходилось стоять в длинных очередях. Хозяйкам нужно было придумывать незамысловатые и простые рецепты из того, что есть под рукой. В такие моменты приходила на помощь замороженная паста «Океан».

Продукт из антарктического криля разработали советские специалисты специально для моряков. Полуфабрикат был изготовлен из содержимого головогруди и мяса шейки. Такой питательный обед помогал поддерживать баланс веществ в организме и хорошо себя чувствовать даже в экстремальных северных условиях.

Простые советские граждане поначалу отказывать от покупки морепродукта, но помогла серьезная рекламная кампания. «Океаном» угощали в ресторанах, а на улицах раздавали брошюры с информацией о 18 рецептах с использованием пасты. В постсоветской России продукт канул в небытие.