«Из этой неудачи я извлек урок»: за 8 лет до первого «Оскара» Джордж Клуни сыграл в самом ужасном супергеройском кино в истории

Джордж Клуни — один из самых уважаемых актеров Голливуда, лауреат «Оскара» и человек, который за последние 20 лет сыграл в десятке отличных фильмов. Но есть одна роль, о которой он вспоминает с неизменным смущением. Это снова «Бэтмен и Робин» — супергеройский провал 1997 года, который давно превратился в мем.

Больше в таком плохом кино не снимался

На премьере новой картины «Джей Келли» актер признался: фильм по-прежнему остается для него «самым важным уроком в жизни». Тогда 36-летний Клуни заменил Вэла Килмера и надел культовый костюм Бэтмена… и попал в историю, но совсем не так, как мечтает любой актер.

Картина Джоэла Шумахера получила разгромные отзывы, 11 номинаций на «Золотую малину» и до сих пор считается одним из худших супергеройских фильмов всех времен.

Я не очень хорошо сыграл, и кино получилось так себе. Из этой неудачи я извлек урок: мне нужно было пересмотреть свой подход к работе.

Когда актер стал более ответственно подходить к выбору роли, результат не заставил себя ждать. Уже через несколько лет Клуни снялся в «Трех королях», «Вне поля зрения» и «О, где же ты, брат?», а в 2005-м получил «Оскар» за «Сириану». То есть карьера пошла вверх именно благодаря тому, что «Бэтмен и Робин» настолько ударил по самолюбию.

Шутить на эту тему Клуни тоже любит. В 2021 году он рассказывал, что его жена Амаль «не разрешает ему смотреть этот фильм». А он и не против, потому что боится потерять уважение супруги. В шутку, конечно.

И забавно, что сегодня, спустя почти 30 лет, Клуни относится к фильму не как к катастрофе, а как к эпизоду, который стал поворотным: болезненным, смешным, но важным. Иногда даже Бэтмену нужно потерпеть поражение, чтобы потом громко реабилитироваться.

