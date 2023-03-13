«Из этого можно дом построить»: иностранцы изумились советскому десерту

Полуфабрикаты стали одним из самых распространенных явлений времен СССР. Такие продукты должны были облегчить жизнь хозяек, и одним из них стал сухой кисель, который продавался в брикетах. За несколько минут в кипятке он превращался в привычный напиток, но многие дети предпочитали есть его именно сухим. И, как оказалось, он до сих пор приводит в восторг иностранцев.

Так, по словам итальянцев, которые решили испробовать советскую кухню, они не предполагали, что сладкий кисель может быть в таком виде. Их особенно удивило, насколько твердым оказался брикет, который в кипятке превращается в сладкий напиток.

«Из этого можно дом построить!» — уверен герой видео на YouTube-канале «Итальянцы ».

При этом многие остались в восторге от вкуса киселя как в жидком, так и в сухом виде. По их мнению, от розового брикета невозможно ожидать такой насыщенной сладости.