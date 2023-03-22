Из этих знаков Зодиака выходят лучшие подчиненные: работодателям на заметку

Каждый рабочий коллектив представляет собой микромир со своими уникальными особенностями, традициями, тонкостями взаимоотношений. Особого внимания заслуживают отношения между начальником и подчиненными. Будут ли они комфортными и продуктивными для обеих сторон, зависит не только от политики руководства, но и от поведения сотрудников. Кто-то будет беспрекословно выполнять задания и проявлять инициативу, а кто-то станет саботировать работу или распускать про босса сплетни. Астрологи выяснили, представителей каких знаков зодиака можно смело брать на вакантные места - из них получаются самые лояльные подчиненные.

Рак

Ответственные и работоспособные - так можно коротко охарактеризовать Раков как подчиненных. Представители этого водного знака не доставляют своим работодателям совершенно никаких хлопот.

Как правило, Раки не отличаются амбициозностью и лидерскими качествами. Они не стремятся покорить карьерные вершины, а работают просто потому, что это доставляет им удовольствие и приносит доход.

Высокие должности уроженцев водной стихии тоже не манят, намного комфортнее они чувствуют себя в роли подчиненных. И, надо сказать, Раки справляются с ней поистине превосходно.

Весы

Для руководства работать с Весами - настоящее удовольствие. Представители водного знака - натуры спокойные и неконфликтные, они не станут участвовать в офисных интригах, более того, мягко пресекут их на корню.

Задатками лидера Весы не обладают, зато из них получаются отличные исполнители. Уроженцы этого знака на лету схватывают требования и пожелания начальства и воплощают в жизнь.

В коллективе Весы тоже пользуются уважением и даже авторитетом. Они становятся своего рода посредниками между руководством и другими коллегами, а в конфликтных ситуациях борются за справедливость.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, одни из самых старательных знаков в гороскопе. Это касается не только работы, но и других сфер жизни. В офисе, особенно если работа им интересна, уроженцы знака выкладываются по полной.

В любом задании, полученном от руководства, даже самом рутинном, Рыбы обязательно будут искать свою изюминку и творчески подойдут к решению вопроса. Креативность - их сильная сторона.

Рыбки не видят себя в кресле начальника, но с удовольствием помогают своему руководству в решении сложных вопросов. Представители знака - прекрасные соратники и единомышленники.