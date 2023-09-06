Из этих знаков Зодиака получаются самые ужасные невестки: в списке всего трое

В фольклоре теще и свекрови отведены незавидные роли - считается, что “вторые мамы” негативно настроены по отношению к вторым половинках своих детей. Но иногда выстраивается совершенно противоположная ситуация. Например, избранница сына приезжает в дом новоиспеченных родственников и начинает наводить там свои порядки. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые невыносимые невестки.

Близнецы

На первый взгляд невестка-Близнецы кажется идеальной. Яркая, коммуникабельная, веселая, она быстро покорит сердце свекрови. Вот только впоследствии окажется, что эти же самые качества могут стать причиной многих бед. Астрологи не рекомендуют слишком сильно откровенничать с уроженками воздушного знака.

Все дело в том, что девушка-Близнецы не умеет хранить секреты.

Свекрови не стоит делиться с ней в личном разговоре секретами молодости, например. Иначе однажды Близняшка на голубом глазу расскажет свекру, как его супруга в школе была влюблена в его лучшего друга. Одним словом, бойкий язычок этой невести способен доставить много хлопот.

Лев

К Львице на кривой козе не подъедешь. Девушка, рожденная под огненным знаком, требует, чтобы новые родственники относились к ней, словно к титулованной особе. Завышенная самооценка невестки-Львицы становится причиной для конфликтов. Кроме того, она хочет безраздельно владеть своим “сокровищем”, то есть новоиспеченным мужем.

Уроженка этого знака сделает все, чтобы муженек как можно реже виделся с родителями.

Стоит свекрови и свекру договориться с сыном, чтобы он отвез их, к примеру, в строительный магазин, как именно в этот день у Львицы резко ухудшается самочувствие. Она умоляет супруга посидеть с ней, а поездку к родным отложить. Несложно догадаться, что это лишь игра.

Скорпион

Звезды настоятельно не рекомендуют спорить с невесткой-Скорпионом. Иначе велик риск заполучить себе смертельного врага. Уроженка водного знака не потерпит даже косого взгляда в свою сторону, а вот смотреть на близких мужа свысока для нее - самое обычное дело. Женщина-Скорпион очень властная и даже в чужом доме начнет наводить свои порядки.

Будет гораздо лучше, если невестка, появившаяся на свет под этим знаком, и ее благоверный будут проживать отдельно от родителей.

Иначе обиды между барышней-Скорпионом и ее новыми родственниками неизбежны. Она будет критиковать жилье родни, их семейные традиции и праздники, но и никаких новшеств не предложит.