Из этих знаков Зодиака получаются самые невыносимые невестки: их всего три

Как правило, когда речь заходит о взаимоотношениях молодоженов и родителей обеих сторон, людская молва становится на сторону новоиспеченных мужа и жены. Мол, не стоит старшему поколению, особенно вездесущим теще и свекрови, вмешиваться в дела новой семьи. Особенно достается “тещенькам” и “свекрухам” с командирскими замашками и сложным характером. Но все же не стоит забывать о том, что молодые тоже бывают не подарок. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые невыносимые невестки.

Близнецы

Представительницы воздушного знака - натуры свободолюбивые, они не потерпят вторжения в свою личную жизнь. С первого дня в новой семье Близняшка ясно даст понять, что любые попытки свекрови учить ее уму-разуму провалится с треском. Впрочем, свекровь тоже быстро понимает, что с этой невесткой лучше дружить, чем враждовать.

Дело в том, что Близняшка очень любопытна и к тому же болтлива.

Выведав у новоиспеченного супруга какие-нибудь семейные тайны, она рано или поздно поделится ими с кем-то еще. Поэтому свекровь тщательно оберегает от взора невестки секреты в семейном шкафу и свои денежные дела.

Лев

Девушка-Лев ждет, что в новой семье ее встретят как истинную королеву - с хлебом, солью и прочими почестями. Если такого не происходит, уроженка огненного знака обиженно надувает губки. Со свекровью Львица обычно общается свысока, потому что убеждена - в случае конфликта супруг станет на сторону любимой женщины, а не матери.

Если же муж открыто демонстрирует лояльность семье, проводит много времени с родителями и доверяет матери то, чего не доверяет жене, Львица выходит на тропу войны.

Она не терпит конкуренции, а потому сделает все возможное, чтобы подорвать авторитет свекрови и занять ведущее место в доме.

Скорпион

Невестке-Скорпиону палец в рот не клади - откусит. Представительницы водного знака по праву считаются одними из самых опасных и коварных в гороскопе, они могут строить из себя невинную овечку, а втихаря делать свекрови пакости. Комплименты “с душком”, медвежьи услуги, сомнительная помощь - арсенал средств у невестки-Скорпиона очень обширен.

Как и собратья по знаку, Скорпионша очень злопамятна и мстительна.

Она хранит обиды в памяти так же тщательно, как фотографии в альбоме, время от времени перебирает их и строит планы мести. Если уроженка знака задумала вендетту, ее ничто не остановит, даже то, что перед ней родная мать мужа.