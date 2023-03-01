Из этих знаков Зодиака получаются невыносимые бывшие: не связывайтесь с ними

Не все бывшие возлюбленные придерживаются золотого правила всех расставаний: “Уходя - уходи”. Некоторые продолжают напоминать о себе даже спустя много времени после разрыва. Такие камбэки доставляют немало неудобств как самому бывшему, так и его новой пассии. Что руководит людьми, которые стремятся превратить жизнь прежнего избранника в ад? Ответ на этот вопрос попытались найти астрологи. По их наблюдениям, самые невыносимые “эксы” появляются на свет под несколькими знаками зодиака. Связываться с ними - себе дороже.

Скорпион

Нет в гороскопе более опасного знака, чем Скорпион - ужалит и глазом не моргнет. Его представители - себе на уме, никогда не угадаешь, что они там задумывают.

Злопамятные и мстительные, они готовы в любой момент припомнить окружающим старые обиды.

Если спустя некоторое время после расставания Скорпион начинает забрасывать бывшего партнера обиженными сообщениями или названивать с претензиями, лучше решить ситуацию сразу и радикально - попросить прощения, даже если это не так. Зато сбережет много нервов.

Овен

Представители огненного знака славятся своим импульсивным характером. К тому же Овны - страшные собственники. После расставания они никак не могут привыкнуть к мысли, что партнер больше не в их власти и зоне контроля.

Хорошо, если вскоре после расставания личная жизнь Овна наладится. В обратном случае он станет привлекать к себе внимание бывшего, причем не всегда адекватными способами. Не стоит вестись на провокации - Овен просто жаждет, чтобы его заметили, вот и все.

Рак

Когда в отношениях тишь да благодать, более романтичных партнеров, чем Раки, еще надо поискать. Ласковые, внимательные, заботливые, они превращают жизнь партнера в рай. Но после расставания они способны довести бывшего до белого каления своими выходками.

В попытках вернуть былое Рак может начать с безобидных звонков или сообщений с предложениями встретиться.

Если затея с треском провалится, перейдет на “тяжелую артиллерию”, - например, заявит, что серьезно болен и лишь бывший может ему помочь.

Лев

Огненные знаки, как всегда, в своем репертуаре. Лев ревнует партнера к каждому встречному, и, что интересно, продолжает делать это даже после расставания. Мысли, что его заменили кем-то другим, причиняют знаку сильную боль.

Он может даже начать следить за старой второй половинкой - в реальности или социальных сетях.

А когда поймет, что бывший с кем-то встречается, не приминет напомнить о себе язвительным комментарием или дизлайком.