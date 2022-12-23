Из этих девушек вырастают ужасные хозяйки: выдает лентяек с потрохами их имя

В детстве многие девочки не раз слышали от мамы: “Не научишься готовить - никто замуж не возьмет”, “Будешь лентяйничать - муж сбежит”, “Кто ж на такую неумеху позарится?”. Несмотря на то, что стереотип об идеальной хозяюшке постепенно уходит в прошлое, владеть навыками работы по дому все же необходимо каждой девушке. Вот только некоторые барышни за свою жизнь так и не смогли прокачать скилл в готовке, уборке, мытье посуды и прочих домашних обязанностях. Эксперты в области эзотерики назвали обладательниц имен, которые носят плохие хозяйки - даже протереть пыль для них непосильная задача.

Алсу

Красивое и редкое имя Алсу, по мнению специалистов, свидетельствует о ленивом и изнеженном характере своей обладательницы. Обладательниц этого имени родители в детстве баловали и берегли от домашней работы, поэтому зачастую ко дню совершеннолетия Алсу никогда не прикасалась к кухонной плите или швабре. Девушки, нареченные этим именем, стараются найти себе обеспеченного мужа, который также позволит имени не заниматься бытовыми делами и наймет для этого прислугу.

В обратном случае Алсу вряд ли станет наводить чистоту в доме - не царское это дело, как говорится!

Клара

Обладательница имени Клара - девушка амбициозная и целеустремленная. Как правило, домашние дела ее мало интересуют, ведь она с головой погружена в любимую работу или хобби. Клара может дни и ночи проводить в офисе или в студии, а домой заглядывать только чтобы поспать или перекусить. Впрочем, в холодильнике у носительниц этого имени обычно пусто, поэтому мужу Клары приходится заказывать еду в службе доставки или учиться готовить самостоятельно.

А еще делать уборку, мыть посуду и т.д. - карьеристке Кларе попросту некогда заниматься такими глупостями.

Прасковья

Девушки, которых родители назвали Прасковьей, обладают легким и веселым характером. Они считают, что жизнь дана для того, чтобы получать удовольствие, а рутинными и скучными делами - такими, как уборка, глажка, готовка - им заниматься не хочется. Вместо того чтобы затеять в доме генеральную уборку, Прасковья лучше отправится в поход по магазинам с подружками или сходит в кино.

А что касается хозяйственных дел…

Без всяких угрызений совести обладательница имени вызовет клининг или вовсе махнет рукой на бардак в квартире, сославшись на то, что сегодня у нее нет настроения для таких дел.