Из дворника в главную красавицу СССР: гляньте, что стало с Шахерезадой (фото)

Елена Тонунц стала наиболее известна в 80-х, появившись сразу в нескольких громких картинах. Одной из ее главных работ стала серия фильмов о Шахерезаде, где она исполнила главную роль и влюбила в себя миллионы зрителей по всей стране. Поклонники осыпали артистку комплиментами, но мало кто догадывался, что на самом деле Елена никогда не планировала становиться профессиональной актрисой.

Дело в том, что еще в школе будущая звезда экрана решила, что хочет стать геологом. Поэтому после школы она поступила в МГУ, но спустя несколько лет обучения поняла, что эта профессия ей не подходит. Тонунц решила не бросать вуз и окончила его, а после устроилась дворником и начала готовиться к поступлению в ГИТИС. На вступительных испытаниях преподаватели высоко оценили талант Елены, так и началась ее карьера актрисы.

За годы на съемочной площадке она приняла участие во множестве фильмов. Тонунц завоевала любовь зрителей, но в 90-х неожиданно пропала с экранов. Как оказалось, в то время она, окончив режиссерское отделение ВГИКа, с головой ушла в религию. Артистка окончила богословский институт и посвятила себя новой жизни, а в начале 2000-х вновь решила вернуться к актерству.

Сейчас Елена Тонунц вновь продолжает сниматься в кино и сериалах. Она внимательно выбирает для себя проекты, а ее ближайшая работа, музыкальная комедия «Марш утренней звезды», выйдет на экраны уже в следующем году.