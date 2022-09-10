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Из двоечника — в защитники родины: как сложилась судьба главного хулигана «Ералаша»

10 сентября 2022 10:15
Из двоечника — в защитники родины: как сложилась судьба главного хулигана «Ералаша»

Актер получил техническое образование и сейчас снимается редко.

Павел Степанов больше всего запомнился зрителям ролью хулигана Васи в «Ералаше», хотя юный актер снялся в более двадцати сюжетах программы. В реальной жизни Степанов был прилежным учеником и, отслужив в армии, получил сначала техническое, а потом экономическое образование.

Павел Степанов более двадцати лет работает ремонтником в гостиничном комплексе «Президент-Отель». Кино он не забросил, но рассматривает его как хобби. Актер снялся в эпизодах фильмов «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Дальнобойщики», «Тайны дворцовых переворотов».

Павла Степанова до сих пор узнают на улицах и окликают:

«О, „Прощай, Вася“ идет!».

Сейчас у актера подрастает дочь Дарья. По словам Степанова, дочь неоднократно приглашали на кастинги, но каждый раз режиссеры разочаровывались, потому что ждали рыжую девочку-сорванца, а к ним приходила «прилежная отличница».

Фото: Кадр из телепередачи "Ералаш" (1974-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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