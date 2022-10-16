Из дурнушки в роковую красотку с пышными формами: как сейчас выглядит бывшая жена Ветрова

Артистка Карина Зверева прославилась благодаря своему образу Девочки Ляли, который она впервые показала в программе «Аншлаг». Ляля как на духу рассказывала все семейные тайны и веселила этим зрителей. Но Девочка Ляля давно в прошлом – и сегодня Зверева предпочитает амплуа красотки и королевы соцсетей.

Начинающей артистке в карьере помог ее муж – Геннадий Ветров, который был старше избранницы на 19 лет. Вместе они переехали из Питера в Москву и преодолели множество трудностей. Карина даже отказалась от участия в группе «Блестящие», чтобы строить юмористическую карьеру вместе с мужем. Однако спустя 12 лет брак распался – правда, бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

После развода у Карины Зверевой были романы, а в 2017 году она родила сына Эрнеста от фитнес-тренера Рафаэля Хусяинова. Девушка быстро пришла в форму после родов и стала больше внимания уделять спорту и правильному питанию.

Сейчас Карине Зверевой уже 45 лет, но благодаря здоровому образу жизни и бьюти-процедурам артистка выглядит значительно моложе. Зверева не стесняется выкладывать в соцсети фотографии своей роскошной фигуры, а за ее страницей следит более 120 тысяч человек.