Из дурнушки в куклу Барби: вот какой выросла Ширен из «Игры престолов»

Сейчас ее и не узнать.

После выхода «Игры престолов» мы в одночасье узнали о десятках прежде неизвестных актеров, которые благодаря сериалу стали звездами и начали большую карьеру. Но не все из них в итоге остались на слуху.

Трагическая судьба юной Ширен Баратеон, заживо сожженной собственным отцом, лордом Станнисом, не оставила равнодушными никого из зрителей легендарной саги. Сыгравшая ее британская актриса Керри Инграм после «Игры престолов» смогла отметиться еще в двух крупных проектах: «Врачи» и «Волчий зал». Однако в последние годы Керри нигде не снимается.

Дело в том, что еще с детства Инграм страдает несовершенным остеогенезом, болезнью хрупких костей или недугом «хрустальных детей». Поэтому она часто лежит в клиниках из-за опасности многочисленных переломов, которым она может подвергнуться на съемках.