Из дурнушки в красавицу: преображение бывшей Должанского из «Дома-2» вызывает шок

«Дом-2» подарил нам огромное количество удивительных историй и персонажей. Телепроект принес многим участникам популярность и огромную аудиторию в социальных сетях. Впрочем, есть и те, кто желал бы позабыть этот занятный опыт. Бывшая девушка Николая Должанского явно одна из них.

Анна Белякова во время отношений на проекте получала множество упреков по поводу своего лишнего веса. Сполна наслушавшись оскорблений в свою сторону, девушка приняла решение покинуть проект. Экс-участница полностью сменила свой образ, и теперь даже преданные фанаты программы не могут ее узнать.

Она сбросила лишний вес, отрастила длинные волосы и стала невероятной красавицей.

Вместе с внешними изменениями в жизни девушки произошли и перемены в личной жизни. Анна вышла замуж, но имя избранника не сообщает. По всей видимости, участница «Дома-2» поняла, что счастье любит тишину.