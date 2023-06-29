Из домовенка Кузи в рыжую бестию: 50-летняя женщина ахнула, что с ней сотворили стилисты

Светлана Кемппайнен не скрывает: большую часть жизни она не заботилась о себе. Женщина окружила вниманием своих родных, но из-за этого перестала следить за собой. А отметив 50-летие, решилась на глобальные перемены.

В поисках нового стиля Светлана обратилась к экспертам программы «Рогов в деле». Знаменитый стилист не смог отказать женщине и полностью пересмотрел ее гардероб. Рогов решил не пытаться искусственно омолодить героиню, а подобрал комплекты в соответствии с ее возрастом. Так, Светлана примерила брючный костюм в широкую клетку, бежевый джемпер с юбкой в пол и полностью бархатный наряд, состоящий из топа, брюк и накидки. Финальным штрихом стала обновленная прическа: парикмахеры освежили природный рыжий цвет героини, а стрижку сделали более аккуратной.

Зрители шоу, как и сама Светлана, остались в восторге от преображения. Героиня проекта призналась, что новая одежда омолодила ее и подарила внутреннюю уверенность. Поклонники шоу отметили, что Рогову удалось подобрать идеальные комплекты, которые подчеркнули красоту женщины.

«Стала женственнее и изящнее», «Отличный результат», «Очень понравилось»,

— делятся мнением зрители выпуска.