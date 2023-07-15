Из девушки-таксиста сделали настоящую куколку: теперь мужчины выстраиваются за ней в очередь

Жительница Красноярска Екатерина с молодости сталкивалась с трудностями, что закалило ее характер. Девушка обеспечивала всю семью, а после развода взяла ипотеку, устроившись на почту и в службу такси. Жизненные перипетии сказались на ее гардеробе: вместо изящных платьев она выбирала спортивные костюмы и безликие футболки. Но однажды Катя решила вновь открыть в себе женственность и отправилась на шоу «Перезагрузка».

Эксперты решили не только обновить гардероб героини, но и научить ее «женским» манерам. Девушка прошла несколько уроков в школе этикета, где научилась вести светские беседы и принимать комплименты.

Стилисты же добавили яркие цвета в образы Кати. Они подобрали два комплекта. Первый — с элегантными голубыми брюками, а второй — с белоснежной мини-юбкой, которая подчеркнула стройные ноги девушки.

Героиня осталась в восторге от своего нового образа. По ее словам, она даже потеряла дар речи, когда впервые увидела себя после преображения. Оценили новый образ и зрители шоу. Обсуждая выпуск, они осыпали девушку комплиментами, отметив, что после работы стилистов она превратилась в другого человека.

«Гораздо интереснее, чем прежде», «Красотка», «Стала как кинозвезда»,

— считают пользователи Сети.