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Из девочки-скромницы в элегантную женщину: как изменилась Алина из «Молодежки» (фото)

6 апреля 2023 14:15
Из девочки-скромницы в элегантную женщину: как изменилась Алина из «Молодежки» (фото)

Актрисе к лицу взрослый образ.

Мария Иващенко полюбилась зрителям после выхода на экраны сериала «Молодежка». Ее героиня — бывшая фигуристка Алина Морозова (позже Пономарева) — сделала эпопею о судьбе хоккейной команды «Медведи» ярким событием на телеэкранах. А у доброй, искренней и романтичной актрисы появился свой фан-клуб.

На днях его участников едва не хватил удар. В личном блоге актриса выложила фотографию, на которой запечатлен словно другой человек. Из угловатой скромницы, по-спортивному подтянутой, с извечно забранными волосами (а как иначе на лед выходить?) актриса превратилась в элегантную женщину. Формы округлились, сама она приобрела мягкий, притягательный шарм, стала более женственной. Наконец, актриса отказалась от пучка, позволив шоколадного цвета волосам струиться по хрупким плечам, обрамлять лебединую шею и слегка выступающие скулы. Из девочки-скромницы в элегантную женщину: как изменилась Алина из «Молодежки» (фото)

Фото: Кадры из сериала «Молодежка», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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