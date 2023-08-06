Из девочки-маугли в серьезную леди: чем занимается женщина, воспитанная собакой

Оксана Малая родилась в 1983 году. Несмотря на то, что родители малышки злоупотребляли спиртным, она появилась на свет абсолютно здоровой. Но с трех лет Оксана стала регулярно ночевать в собачьей будке — нетрезвые родители просто забывали дочку на улице.

В итоге малышке пришлось насовсем переселиться в будку: отец просто выкидывал ее за порог, если та пыталась вернуться. Единственным родителем для малышки стала собака по имени Найда. Она грела и подкармливала девочку, пока ту не нашли органы опеки.

Попав к людям, Оксана говорила только «да» и «нет», хотя понимала человеческую речь. Она не умела ни умываться, ни есть ложкой, а просто лакала еду из тарелки как собака.

До совершеннолетия девочка-маугли училась в специальном интернате для детей, отстающих в развитии. Она освоила базовые навыки самообслуживания, но сильно отличалась от сверстников в психологическом и интеллектуальном плане.

В 18 лет Оксана хотела вернуться домой, но передумала и решила переехать в психиатрический диспансер, где ей предложили работу. Девушка стала заботиться о животных, а через несколько лет даже нашла жениха из Казани.