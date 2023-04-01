Из детства не вышли: топ 3 самых инфантильных знака Зодиака

Представители этих знаков то и дело идут на поводу у своего внутреннего ребенка.

Наверное, у каждого человека время от времени возникает желание бросить все дела, наплевав на последствия, и отправиться гулять, в кино или с друзьями в кафе… Такое инфантильное поведение, как и нежелание брать на себя ответственность за свои поступки, свойственно определенным знакам зодиака. Рассказываем, кто в зодиакальном круге постоянно уступает своему внутреннему ребенку, который требует веселья, радости и исполнения желаний.

Овен

Дети не умеют контролировать свои эмоции. Овен, как правило, тоже. Представители огненного знака чрезвычайно зависимы от своих сильных чувств, что делает их весьма инфантильными.

Если Овну что-то не по душе, вряд ли он начнет конструктивный диалог и предложит пути решения проблемы.

Скорее уж, взорвется и уйдет со словами вроде “Ну и пожалуйста! Ну и не очень-то и хотелось!”

Гасить конфликты уроженец этого знака совершенно не умеет. Вместо аргументов он вываливает на оппонента целый ворох оскорблений, слез, эмоциональных высказываний, а напоследок еще и ножкой топнет, чтобы наверняка одержать победу.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, невероятно капризные. Их настроение порой меняется со скоростью облаков на небе, стоит лишь отвернуться, а вместо приятных легких облачков небосвод заволокли серые тучи.

Так и представители водного знака то и дело ведут себя по-детски, мол, хочу это, а хотя нет, вон то, или лучше уж что-то третье. Разобраться с тем, чего желают Раки на самом деле, практически невозможно.

Ответственность - не самая сильная сторона этого знака. Рак всячески избегает взваливать такой весомый груз на свои плечи и перекладывает его на других. Также этот знак дает обещания, но не торопится выполнять их.

Рыбы

Обидчивость - одна из главных черт, присущих Рыбам. Представители водного знака как будто ждут удобного случая, чтобы быстренько обидеться, надуть губки и выдать собеседнику сакраментальное:

“Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок!”

При этом, обидевшись и запретив человеку даже на миллиметр приближаться, они все равно будут ждать извинений и примирения. Даже если вина за случившееся объективно лежит на них.

Если ожидание не приносит своих плодов, Рыбы начинают активно привлекать к себе внимание. В ход идут любые средства - от горьких слез до прямых просьб уделить им минуточку. Ну как дети, честное слово.