Из детского дома – на показы мод: как сейчас живет удивительно красивая россиянка

Зоя Кукушкина с первых лет жизни росла в детдоме. Ее родная мать умерла при родах, а отец ушел из семьи, из-за чего девочка осталась сиротой. Но по счастливому стечению обстоятельств она попала в семью Татьяны и Дениса Кукушкиных, которые начали о ней заботиться.

Приемные родители окружили дочь любовью, а спустя некоторое время в «Детском мире» она случайно встретила фотографа Александра Васильева. Он сразу же увидел в ребенке врожденную красоту и предложил Кукушкиным заняться карьерой наследницы.

От съемки к съемке популярность Зои увеличивалась. Девочку приглашали работать с самыми известными брендами и магазинами, а поклонники осыпали комплиментами. Так, еще до совершеннолетия Зоя стала настоящей звездой.

Сегодня девочка продолжает покорять модельный бизнес. О жизни юной звезды в социальных сетях рассказывать ее мать, где за ней следят уже 88 тысяч подписчиков. Как уверены фанаты, Зоя непременно станет мировой звездой и завоюет мир моды.