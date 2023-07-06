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Из «чучела» в «страшилище»: преображение на «Модном приговоре» перепугало зрителей

6 июля 2023 20:00
Из «чучела» в «страшилище»: преображение на «Модном приговоре» перепугало зрителей

Стилисты перестарались, возвращая героине молодость.

Героиню очередного выпуска «Модного приговора» Марину привел на шоу ее сын. Евгений переживал, что его мама перестала ухаживать за собой и выглядела как настоящее чучело. В гардеробе женщины были только темные и бесформенные балахоны. После двух неудачных браков она перестала заниматься своей личной жизнью, зато активно вмешивалась в отношения сына.

Сама героиня призналась, что после второго брака перестала ощущать себя полноценной женщиной. Постоянная критика бывшего мужа заставила ее забросить попытки быть красивой. Стилисты проекта взялись вернуть женщине веру в себя.

Преображение получилось спорным. Марину избавили от темных и мрачных нарядов, но одели слишком ярко и аляповато. Необычная стрижка и яркий цвет волос сильно освежили внешность 51-летней женщины, но такая же яркая одежда вызывала стойкие ассоциации с клоунами. Зрители были в ужасе, а цвет волос героини сравнивали с марганцовкой и свеклой.

Из «чучела» в «страшилище»: преображение на «Модном приговоре» перепугало зрителей

Впрочем, женщина осталась довольна выбором стилистов. А самое главное — она наконец поверила в себя и свою красоту.

Фото: кадры телепередачи «Модный приговор», Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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