Из «чучела» в «страшилище»: преображение на «Модном приговоре» перепугало зрителей

Героиню очередного выпуска «Модного приговора» Марину привел на шоу ее сын. Евгений переживал, что его мама перестала ухаживать за собой и выглядела как настоящее чучело. В гардеробе женщины были только темные и бесформенные балахоны. После двух неудачных браков она перестала заниматься своей личной жизнью, зато активно вмешивалась в отношения сына.

Сама героиня призналась, что после второго брака перестала ощущать себя полноценной женщиной. Постоянная критика бывшего мужа заставила ее забросить попытки быть красивой. Стилисты проекта взялись вернуть женщине веру в себя.

Преображение получилось спорным. Марину избавили от темных и мрачных нарядов, но одели слишком ярко и аляповато. Необычная стрижка и яркий цвет волос сильно освежили внешность 51-летней женщины, но такая же яркая одежда вызывала стойкие ассоциации с клоунами. Зрители были в ужасе, а цвет волос героини сравнивали с марганцовкой и свеклой.

Впрочем, женщина осталась довольна выбором стилистов. А самое главное — она наконец поверила в себя и свою красоту.