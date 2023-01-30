Из чучела в солидную даму: гляньте, как стилисты преобразили бабушку-блогера

Как из замарашки в 50+ превратиться в ухоженную даму.

Лариса Дубкова завоевала любовь подписчиков своими танцами, которые она выкладывает в социальные сети. Но для полноценного звездного статуса ей не хватало вкуса в одежде.

Кошмарные красные букли на голове, мешковатые рубашки темных тонов или оверсайз-одежда с яркими принтами и обтягивающими легинсами — стилистам нашлась работа, чтобы из пожилой, аляповатой женщины сделать красотку. И у них получилось!

Beauty-мастера заменили отталкивающую седину на платиновый блонд, ассиметричная стрижка сместила акцент с двойного подбородка на верхнюю часть лица. Прямая юбка и жакет свободного кроя скрыли недостатки.

Монообраз в оттенках фиолетового с аксессуаром в виде сумки баклажанового цвета призван передать творческую индивидуальность Ларисы, хотя выбор такой цветовой гаммы для пожилой женщины можно назвать спорным. Голубое платье с ассиметричным подолом, V-образным вырезом и рукавами ¾ дополняют колье и клатч. Правда, как бабушка-блогер будет снимать свои танцевальные ролики в таком наряде, неясно.

Не всем зрителям понравилось преображение.

«Стилисты одели невкусно!» — написали в комментариях.

Главным итогом эксперимента над бабушкой они назвали избавление от буклей: «Фигульки на голове — ужас!», «До была полнейшая безвкусица».