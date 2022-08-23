Из «чучела» в копию Пугачевой: Орбакайте пошла на крайние меры не просто так

В 1984 году на экраны вышел фильм Ролана Быкова «Чучело» о трогательной шестикласснице, которая сталкивается с травлей в школе. Сложнейшую главную роль режиссер доверил 11-летней Кристине Орбакайте. Сначала Быков искал девочку с ангельской внешностью, которая бы резко контрастировала с окружающей действительностью школы. Но затем постановщик передумал и посчитал, что куда важнее для героини не красота, а решительность и смелость. Эти качества Быков и увидел в Орбакайте.

Ее игра получила восторженные отзывы критиков по всему миру, которые называли талант юной Кристины незаурядным и по-настоящему выдающимся. Позже артистка тоже признавалась, что роль Лены стала для нее знаковой.

При этом сейчас Орбакайте внешним видом совсем не напоминает ту неловкую девочку. С возрастом она стала так сильно похожа на мать, что в соцсетях поклонники прямо называют ее «копией Пугачевой». Тем более, что в начале нулевых ей пришлось пройти через операцию по изменению формы носа. Ревнивый возлюбленный Кристины Руслан Байсаров в ходе очередной ссоры ударил ее по лицу, поэтому Орбакайте потребовалась помощь врачей. Медики не только избавили ее от последствий травмы, но и сделали форму носа куда более изящной.