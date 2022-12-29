Из чемпиона в уголовники: куда пропал победитель «Последнего героя» Сергей Одинцов

Первый выпуск шоу «Последний герой» с Сергеем Бодровым в свое время «взорвал» рейтинги на российском телевидении. Вся страна наблюдала за приключениями двух команд на необитаемом острове, но в итоге победа досталась самому сильнейшему — таможеннику Сергею Одинцову из Курска. Триумфатор «Последнего героя» воспользовался своим выигрышем и популярностью с умом. На деньги он приобрел квартиру в Курске, а затем занялся политической карьерой.

Но после взлета последовало падение — Сергей стал героем криминальных хроник. Как-то Одинцов выехал на встречную полосу и задел сотрудника ГИБДД, который пытался остановить «гонщика». Сергей признал свою вину и получил год условно. Другая криминальная новость о выходке Одинцова прогремела не так давно. В 2021 году на «последнего героя» завели уголовное дело. Мужчина избил своего соседа, попросившего Сергея не шуметь ночью. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, перелом кости и лишился одного зуба. Так что сегодня победитель легендарного шоу проходит по уголовному дел, а от его былой славы уже ничего не осталось.