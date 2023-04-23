Из чего на самом деле готовили майонез в СССР: сможете повторить дома

В советские времена производители продуктов питания должны были следовать строгим стандартам качества, и в составе зачастую не должны были находиться стабилизаторы, красители или вредные добавки. Поэтому сегодня вкус некоторых товаров сильно отличается от того, что было раньше.

Исключением не стал и привычный для граждан майонез. Этот соус входил в состав многих новогодних блюд и ассоциировался с праздником. К тому же его было не так просто достать, поскольку он считался дефицитным товаром. Сегодня ситуация изменилась, впрочем, как и вкус продукта.

В прошлом веке майонез готовили только из натуральных ингредиентов, которые теперь может найти любая современная хозяйка. Для соуса необходимы свежие желтки, рафинированное масло, сахар, соль, уксус, горчица и специи. Однако стоит помнить, что срок годности такого продукта значительно меньше, чем у его магазинного аналога.