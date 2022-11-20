Из бунтарки в барби: вы потеряете дар речи, увидев, как сейчас выглядит 45-летняя Линда

Певица Линда прославилась благодаря своему хиту «Ворона» еще в девяностые, однако в конце десятилетия пропала с радаров. Ходили разные слухи: одни говорили, что всему виной – ссора с продюсером Максимом Фадеев, а другие сетовали, что певица злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. По признанию самой исполнительницы, она не была готова к такой популярности и статус артистки с узким кругом поклонников ей нравится куда больше.

Сегодня 45-летняя Линда продолжает записывать альбомы и выступать с концертами. Певица заметно преобразилась: похудела, покрасила волосы в синий цвет, стала предпочитать молодежную одежду и аксессуары и, вероятно, сделала пластику. Реакция поклонников на изменения Линды была разной:

«Мне кажется или Линда похудела?», «Сделала пластику. Зачем? И так была красавицей», «Какая красотка! Новый стиль и новый цвет волос!», «Не такая как все... Неповторимая».

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