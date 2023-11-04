Из ботаника в донжуана: не узнаете Щура из «Солдат» в этом красавчике

Фанаты «Солдат» помнят Щура как настоящего ботаника и «душнилу». Ничего брутального в Василии Шевелилкине в период его участия в сериале фанатки прекрасного пола не могли обнаружить и под лупой.

Каково же будет удивление тех поклонниц, которые не следили за Шевеликиным после окончания его работы в «Солдатах». Сейчас в актере попросту не узнать очкастого «ботана» в военной форме. 42-летний артист изменился. И изменился кардинально.

Сейчас он параллельно снимается сразу в двух сериалах «Скорая помощь 3» и «Больше, чем любовь». Герои Шевеликина, как и он сам вне кадра, ничем не напоминают неудачников, «отличников» и зубрил. Актер выглядит как настоящий «самец», оставивший в далеком прошлом образ ботаника.