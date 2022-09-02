Из богини в толстуху: королеву Болливуда постигла незавидная участь

Индийская актриса Айшвария Рай смогла завоевать мировую популярность, когда фильмы Болливуда уже, казалось, начали уходить в прошлое. В 1994 году она получила статус «Мисс мира», после чего начала актерскую карьеру. За 10 лет Айшвария стала одной из самых востребованных кинозвезд в Индии, а в 2004 году покорила и Голливуд ролью в фильме «Невеста и предрассудки». Следующий проект с ее участием «Принцесса специй» в прокате уже провалился, но к тому времени у Рай появились свои поклонники по всему миру, внимательно следившие за жизнью звезды. Она снималась для рекламных кампаний популярных брендов, дефилировала в специальных показах, была лицом косметических компаний и получила негласный титул «королева Болливуда».

В 2011 году Айшвария стала матерью, родив дочку от мужа, актера Абхишека Баччана, Спустя несколько месяцев она появилась на публике, и фанаты ее едва узнали. Рай не смогла быстро прийти в форму после родов, поэтому ее фигура мало напоминала модельные параметры. В Сети актрису принялись остервенело критиковать, полагая, что ей как представительнице шоу-бизнеса стоило бы активнее заниматься собственным телом. В интервью огорченная Айшвария подтверждала, что не может избавиться от набранных за беременность 25 кг.

Поклонники заступились за звезду, предлагая дать ей время. И их прогнозы сбылись: актрисе потребовалось 2 года, чтобы вернуть прежний эффектный образ. Теперь она, как и раньше, с удовольствием позирует фотографам на красных дорожках.