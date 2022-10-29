Из беззубой старушки в сексуальную львицу за считанные секунды: блогерша с грустной судьбой шокировала соцсети своим преображением

Американка по имени Алисия взорвала соцсети своими видео-преображениями: с помощью макияжа из уставшей беззубой женщины она превращается в роковую красотку. Многие «хейтят» Алисию за неприглядную внешность, не зная ее истории.

Уже много лет девушка счастлива вместе с мужем Джошем, но после рождения первенца 21-летняя девушка столкнулась с проблемой – у нее начали выпадать зубы.

Алисия была уверена, что муж уйдет от нее к другой, но ошибалась: Джош поддержал супругу и помог ей с зубными протезами. Алисия родила еще троих детей: она осталась без зубов, и к тому же жизнь девушки отравляло аутоиммунное заболевание.

Блог помог Алисии выбраться из депрессии и полюбить себя. Также Джош оплатил жене операцию по увеличению груди, чтобы она чувствовала себя еще более уверенно.