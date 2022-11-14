Из «Барвихи» в США: что стало с молодой «любовницей» Задорнова

Марина Орлова за годы карьеры успела поучаствовать во многих телевизионных проектах, среди которых сериал «Барвиха» и, например, фильм «Последний секрет мастера». Однако наибольшую известность она приобрела из-за своих выступлений с Михаилом Задорновым. Многие были даже уверены, что знаменитостей связывают романтические отношения, однако, как оказалось, это неправда.

Познакомилась Орлова с юмористом в 2013 году, когда он услышал одну из ее песен. Задорнов так впечатлился талантом молодой исполнительницы, что пригласил ее в свое шоу. После этого в СМИ распространилось множество слухов об интимной связи между знаменитостями, но Орлова старательно опровергала их. По ее словам, юморист для нее был лишь наставником и старшим товарищем.

В течение несколько лет Задорнов и Орлова гастролировали вместе. А в 2017 году комик неожиданно скончался. Трагедия сказалась и на артистке, поэтому она уехала в США, где попыталась построить карьеру. За прошедшие годы ей так и не удалось поучаствовать хотя бы в одном рейтинговом проекте, но она встретила свою любовь. Сейчас Орлова живет счастливой жизнью и воспитывает двоих детей, которые появились на свет несколько месяцев назад.