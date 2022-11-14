Из «Барвихи» в США: что стало с молодой «любовницей» Задорнова
Артистке так и не удалось построить успешную карьеру.
Марина Орлова за годы карьеры успела поучаствовать во многих телевизионных проектах, среди которых сериал «Барвиха» и, например, фильм «Последний секрет мастера». Однако наибольшую известность она приобрела из-за своих выступлений с Михаилом Задорновым. Многие были даже уверены, что знаменитостей связывают романтические отношения, однако, как оказалось, это неправда.
Познакомилась Орлова с юмористом в 2013 году, когда он услышал одну из ее песен. Задорнов так впечатлился талантом молодой исполнительницы, что пригласил ее в свое шоу. После этого в СМИ распространилось множество слухов об интимной связи между знаменитостями, но Орлова старательно опровергала их. По ее словам, юморист для нее был лишь наставником и старшим товарищем.
В течение несколько лет Задорнов и Орлова гастролировали вместе. А в 2017 году комик неожиданно скончался. Трагедия сказалась и на артистке, поэтому она уехала в США, где попыталась построить карьеру. За прошедшие годы ей так и не удалось поучаствовать хотя бы в одном рейтинговом проекте, но она встретила свою любовь. Сейчас Орлова живет счастливой жизнью и воспитывает двоих детей, которые появились на свет несколько месяцев назад.