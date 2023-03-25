Из бабули в красотулю: ахнете, увидев, как известную блогершу изменили на «Модном приговоре» (фото)

Анна Шмойлова прославилась в социальных сетях благодаря образу старушки. Но забавные ролики пронесли ей не только внимание поклонников. Постепенно 36-летняя женщина стала перенимать черты своей выдуманной героини. А в повседневной жизни ее стиль ни чем не отличался от наряда пенсионерки.

К тому же после предательства мужа блогерша перестала следить за своей внешностью и начала отдавать предпочтение бесформенной одежде. Придя на программу «Модный приговор» она надеялась, что стилисты помогут ей справиться с этой проблемой.

И профессионалы безупречно выполнили свою работу. Новые образы выделили тонкую талию и длинную шею героини. А яркие цвета лишь подчеркнули выразительную внешность героини, что заставило ее буквально «светиться» от счастья. С таким гардероб Анна точно будет чувствовать себя гораздо увереннее. Но стоит признать, что подписчикам блогерши теперь будет трудно признать в красивой девушке смешную старушку.