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Из ангелочка в небритого брутала: сын Белого из «Бригады» вырос эффектным мачо

18 августа 2023 06:00
Из ангелочка в небритого брутала: сын Белого из «Бригады» вырос эффектным мачо

Красавчик предпочитает оставаться за кадром.

Сериал «Бригада» вышел на экраны почти 20 лет назад. Большинство актеров, сыгравших в легендарном проекте, по-прежнему востребованы и популярны. А вот экранного сына Саши Белого публика не видела очень давно. Оказалось, что парень по-прежнему появляется на съемочной площадке, но уже на другой позиции.

Маленького Ваню сыграл шестилетний Игорь Виноградов. Несмотря на юный возраст, мальчик до «Бригады» успел появиться в сериале «Гражданин начальник». Затем было еще несколько ролей, но с 2010 года талантливый молодой артист пропал с экранов.

Несколько лет назад Сергей Безруков встретил Игоря во время работы над «Мифами о Москве». Актер сыграл в картине небольшую роль, а Виноградов работал реквизитором. Оказалось, что он так и не расстался с кинематографом, но решил сменить работу на закадровую. За прошедшие годы светловолосый малыш превратился в брутального мужчину с густой растительностью на лице.

Из ангелочка в небритого брутала: сын Белого из «Бригады» вырос эффектным мачо
Фото: Кадр из сериала "Бригада" 2002, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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