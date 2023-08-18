Из ангелочка в небритого брутала: сын Белого из «Бригады» вырос эффектным мачо

Сериал «Бригада» вышел на экраны почти 20 лет назад. Большинство актеров, сыгравших в легендарном проекте, по-прежнему востребованы и популярны. А вот экранного сына Саши Белого публика не видела очень давно. Оказалось, что парень по-прежнему появляется на съемочной площадке, но уже на другой позиции.

Маленького Ваню сыграл шестилетний Игорь Виноградов. Несмотря на юный возраст, мальчик до «Бригады» успел появиться в сериале «Гражданин начальник». Затем было еще несколько ролей, но с 2010 года талантливый молодой артист пропал с экранов.

Несколько лет назад Сергей Безруков встретил Игоря во время работы над «Мифами о Москве». Актер сыграл в картине небольшую роль, а Виноградов работал реквизитором. Оказалось, что он так и не расстался с кинематографом, но решил сменить работу на закадровую. За прошедшие годы светловолосый малыш превратился в брутального мужчину с густой растительностью на лице.