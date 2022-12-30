Из ангелочка в демона: самую милую девочку из новогоднего хита не узнает никто

Романтическая комедия «Отпуск по обмену» появилась в прокате в 2006 году и сразу же стала популярна во всем мире. Поклонники остались в восторге от трогательной истории, а особенно высоко они оценили экранную дочь Джуда Лоу, которую сыграла в то время еще юная актриса Миффи Энгелфилд.

При этом зрители осыпали комплиментами не только талант артистки, но и ее внешность, отмечая, как мило она выглядит в кадре. Однако Миффи не была довольна собой, поэтому со временем полностью изменилась. Сегодня 23-летняя артистка выглядит как дерзкий панк: она носит яркий макияж и смелые прически, не боится пирсинга.

Новостями знаменитость делится в своих социальных сетях. Она рассказывает, как проходит кастинги в различные проекты и как занимается воспитанием собственной дочери, собирая удивленные комментарии пользователей Сети. Дело в том, что далеко не все узнают в Миффи милого ребенка, покорившего их сердца 16 лет назад.