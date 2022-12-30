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Из ангелочка в демона: самую милую девочку из новогоднего хита не узнает никто

30 декабря 2022 19:20
Из ангелочка в демона: самую милую девочку из новогоднего хита не узнает никто

Фанаты не могут скрыть свое удивление при виде артистки.

Романтическая комедия «Отпуск по обмену» появилась в прокате в 2006 году и сразу же стала популярна во всем мире. Поклонники остались в восторге от трогательной истории, а особенно высоко они оценили экранную дочь Джуда Лоу, которую сыграла в то время еще юная актриса Миффи Энгелфилд.

При этом зрители осыпали комплиментами не только талант артистки, но и ее внешность, отмечая, как мило она выглядит в кадре. Однако Миффи не была довольна собой, поэтому со временем полностью изменилась. Сегодня 23-летняя артистка выглядит как дерзкий панк: она носит яркий макияж и смелые прически, не боится пирсинга.

Из ангелочка в демона: самую милую девочку из новогоднего хита не узнает никто

Новостями знаменитость делится в своих социальных сетях. Она рассказывает, как проходит кастинги в различные проекты и как занимается воспитанием собственной дочери, собирая удивленные комментарии пользователей Сети. Дело в том, что далеко не все узнают в Миффи милого ребенка, покорившего их сердца 16 лет назад.

Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену», 2006, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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