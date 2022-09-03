Из альфа-самца в седовласого деда: как сейчас выглядит главный красавец «Тропиканки» Рамиру

Эрсон Капри сыграл красавчика Рамиру в мыльной опере «Тропиканка». Но в юности Капри даже не мечтал об актерской карьере. Молодой человек поступил на экономический факультет, но в университете увлекся театром – и вскоре с головой ушел в актерство.

В конце 90-х, когда актер был на пике своей славы, у него обнаружили рак легкого в начальной стадии, который успешно прооперировали.

Это заставило Эрсона Капри пересмотреть свои ценности и начать больше уделять времени семье, а не карьере.

Сейчас Капри счастливо женат в третий раз на докторе по имени Сузана. У артиста четверо детей: 43-летняя дочь Лаура 38-летний сын Педру от предыдущих браков и малыши Лукас и Луиза от нынешней супруги.