Из актрис в официантки: звезда «Покровских ворот» сто раз пожалела об отъезде в США

В начале карьеры Елена Коренева прославилась как королева эпизодов. Зрители были в восторге от ее появления в «Покровских воротах» или в «Романсе о влюбленных». Публика была уверена, что знаменитость ждет успешное будущее, но все изменил брак с американским профессором Кевином Моссом.

Дело в том, что артистка решила отправиться вслед за супругом в США. Первое время она пыталась построить карьеру там, но ей удалось сняться лишь в трех фильмах. И все время их совместной жизни она сопровождала мужа по разным городам страны, где тот преподавал.

После развода Коренева переехала в Нью-Йорк, где работала официанткой, а после перебралась в Лос-Анджелес. И все годы жизни в США она мечтала вернуться на родину, но партия не давала ей разрешения. Только весной 1986 года ей позволили приехать в Москву, а окончательно перебраться на родину она смогла лишь в 1993 году.

С того времени Коренева живет в Москве. Она занимается съемкой короткометражек, для которых сама пишет сценарии, и играет на сцене столичных театров.