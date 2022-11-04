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Из актрис собрали «Франкенштейна»: не поверите, какого фильма стыдились в СССР

4 ноября 2022 07:40
Из актрис собрали «Франкенштейна»: не поверите, какого фильма стыдились в СССР

Избежать позора не удалось.

Даже у признанных гениев советского кинематографа случались провалы. Не избежал этой участи и Григорий Александров. Его фильм «Скворец и лира» не вызывал у зрителей ничего, кроме испанского стыда.

Главную роль в картине сыграла легендарная Любовь Орлова. Удивительно, но именно это и вызвало негативную реакцию публики. Актерский талант звезды экрана не вызывал никаких сомнений, но все же ей был 71 год, а ее героине — немногим больше 20 лет.

Из актрис собрали «Франкенштейна»: не поверите, какого фильма стыдились в СССР

Скрыть подобную разницу в возрасте было невозможно. Однако Александров, который твердо решил, что эту роль будет играть только его жена, отступать не собирался. Тогда команде проекта пришлось пойти на хитрость и привлекать к работе более молодых артисток. «Так и снимали: руки и ноги были других актрис», — поведал в свое время бывший зампред Госкино СССР Борис Павленок.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Скворец и лира», 1974
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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