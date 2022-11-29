Из актера в уголовники: судьба Шефа из «Бриллиантовой руки» затмит любой сериал

Шеф-миллиардер из «Бриллиантовой руки» появился всего в нескольких сценах фильма. Однако эта небольшая, но ключевая для сюжета роль сделала актера Николая Романова мегапопулярным в СССР. Но мало кто знает о том, как непросто сложилась судьба талантливого артиста.

Романов начинал свою кинокарьеру еще с немых фильмов. Однако в 30-е годы ему пришлось уйти в «подполье». Причиной тому стал анонимный донос на актера, после которого его осудили и отправили строить Беломорканал.

В 1935 году Романов вернулся домой, досрочно освободившись, однако не шло и речи о возврате к прежней жизни. Из-за того, что его лишили права жить в крупных городах СССР, артисту пришлось скитаться по провинциям. Наконец, в 1961 году Николаю Романову разрешили сниматься в фильмах. Он вернулся в столицу и принялся за работу. Однако актеру давали лишь эпизоды, от съемок в которых он никогда не отказывался.

После «Бриллиантовой руки» Романов стал узнаваем на весь Союз, а цитаты Шефа ушли в народ. Но тогда артисту было уже 60 лет, поэтому говорить о карьерных перспективах не приходилось, да и приглашали его по-прежнему на малозаметные роли.

В конце 80-х ему диагностировали болезнь Альцгеймера. Николай Романов скончался в 1991 году из-за воспаления легких.