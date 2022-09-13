Из актера в таксисты: участь Ванюшки из «Судьбы человека» расстроит каждого

Главная роль его жизни стала и самым счастливым ее событием.

Роль мальчика Ванюшки в экранизации «Судьбы человека» по повести Шолохова была для юного актера Павла Полунина (настоящая фамилия — Борискин) далеко не первой, но ничего более известного и значимого он так и не сыграл.

Павлу, которого режиссер Сергей Бондарчук выбрал почти из сотни претендентов, посчастливилось получить «добро» на роль от самого Шолохова.

Но так ярко стартовавшая актерская карьера очень быстро погасла. После трех провальных попыток поступить во ВГИК Павел решил отказаться от большого кино и пошел работать на завод.

В девяностые и нулевые Полунин решил попытать счастья сначала в туристическом бизнесе, а потом занялся предпринимательством в автомобильной сфере. Но и тут его ждала неудача.

Личная жизнь тоже не оказалась счастливой: три распавшихся брака, дети, с которыми актер не общается, и пошатнувшееся здоровье заметно подкосили Полунина. Сейчас 68-летний Павел Владимирович живет один и работает таксистом.