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Из актера в таксисты: как жизнь звезды СССР закончилась в нищете

17 июля 2022 14:25
Из актера в таксисты: как жизнь звезды СССР закончилась в нищете

Любимца страны даже негде было похоронить.

После выхода «Карнавальной ночи» на экраны имя Юрия Белова стало символом успеха: его обожал народ, именитые режиссеры звали в свои проекты, а от девушек не было отбоя. Однако спустя полвека его постигла печальная участь.

В 90-х Владимир Мартынов пригласил актера на интервью для материала о забытых советских артистах.

«Домой он меня приглашать не стал — стеснялся. Жил он очень бедно. Была зима, он был в шапке, толстых очках, невысокий такой старичок. Я не узнал его», — вспоминал журналист.

Белов исчез с экранов на пике славы из-за политической шутки о госсекретаре. По рассказам самого актера, его полгода продержали в психиатрической лечебнице, после выхода из которой режиссеры больше не хотели с ним работать.

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Чтобы содержать семью в годы перестройки он выживал натуральным хозяйством и занимался частным извозом. «Представляете, какой это стресс, когда человек, протягивающий купюру, вдруг узнает человека с экрана? А потом узнавать и вовсе перестали», — рассказали в программе «Роковой курс. Триумф и гибель».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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