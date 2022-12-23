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Из актера в главу картеля: 90-е круто изменили жизнь племянника Янковского

23 декабря 2022 08:15
Из актера в главу картеля: 90-е круто изменили жизнь племянника Янковского

Артист решился на большие перемены.

Игорь Янковский, племянник знаменитого Олега Янковского, вырос в творческой семье. Еще в детстве он решил стать артистом и заметно преуспел на этом поприще, но 30 лет назад его жизнь кардинально изменилась.

Дело в том, что 90-е сильно ударили по индустрии кинематографа. И поэтому Янковский, несмотря на свою популярность и востребованность у режиссеров, решил сменить профессию. Сначала он со своим другом открыл рекламную компанию «Максима», а через несколько лет возглавил международный фестиваль Red Apple.

Главным его детищем стала компания «Рекламный картель», соучредителем которой он является с 2004 года. Фирма считается одной из крупнейших в России, а в числе ее клиентов — множество не только российских, но и иностранных компаний.

При этом Янковский не забывает и о своей главной профессии. Изредка он продолжает участвовать в фильмах и сериалах, а также появляется на телевидении. Например, зрители могли его увидеть в роли ведущего в шоу «Алчность» и в мини-сериале «Жена генерала».

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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