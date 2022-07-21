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Киноафиша Статьи Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

21 июля 2022 17:30
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

Бывший муж пригласил Анастасию в гости.

Анастасия Ивлеева в прошлом году рассталась с рэпером Элджеем. Они долгое время скрывали развод, но затем подтвердили, что не смогли сохранить брак. Рэперу пришлось переехать из роскошного семейного дома в «холостяцкую» квартиру в столице. Этим летом Ивлееву с бывшим мужем все чаще начали замечать вместе. Они не комментируют предположения о возможном воссоединении, словно специально провоцируя слухи.

Например, теперь блогер устроила экскурсию по квартире экс-супруга, показав, как живет лишившийся дома Элджей после развода. И оказалось, что в деталях интерьера он даже обошел Ивлееву. Видео с рум-туром Анастасия выложила на YouTube-канале. Она продемонстрировала подписчикам гостиную музыканта, отметив находку Элджея: с помощью темных штор большое пространство легко делится на отдельные зоны.

Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

В коридоре девушка показала несколько картин, которые, по ее словам, исполнитель забрал себе после развода. Но особенно ее впечатлила обстановка в спальне: над большой кроватью аккуратно разместились источники приглушенного света и яркая картина. Также в квартире Элджея нашлось место для игровой зоны, просторной ванной комнаты, кухни и гардеробной.

«Не думала, что что-то может переплюнуть мою квартиру», — призналась Анастасия.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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