Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

Анастасия Ивлеева в прошлом году рассталась с рэпером Элджеем. Они долгое время скрывали развод, но затем подтвердили, что не смогли сохранить брак. Рэперу пришлось переехать из роскошного семейного дома в «холостяцкую» квартиру в столице. Этим летом Ивлееву с бывшим мужем все чаще начали замечать вместе. Они не комментируют предположения о возможном воссоединении, словно специально провоцируя слухи.

Например, теперь блогер устроила экскурсию по квартире экс-супруга, показав, как живет лишившийся дома Элджей после развода. И оказалось, что в деталях интерьера он даже обошел Ивлееву. Видео с рум-туром Анастасия выложила на YouTube-канале. Она продемонстрировала подписчикам гостиную музыканта, отметив находку Элджея: с помощью темных штор большое пространство легко делится на отдельные зоны.

В коридоре девушка показала несколько картин, которые, по ее словам, исполнитель забрал себе после развода. Но особенно ее впечатлила обстановка в спальне: над большой кроватью аккуратно разместились источники приглушенного света и яркая картина. Также в квартире Элджея нашлось место для игровой зоны, просторной ванной комнаты, кухни и гардеробной.